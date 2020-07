Kiliani und Corona: Diözese Würzburg gedenkt der Frankenapostel

Erstmals Kiliani-Gottesdienste im gesamten Bistum Würzburg

Dieses Jahr feiert das Bistum Würzburg während der Kiliani-Wallfahrtswoche neben den täglichen Messen im Dom erstmals auch dezentrale Gottesdienste in den Kilianskirchen im gesamten Bistum. Weitere Gottesdienste finden am 9. Juli in der Schweinfurter Kilianskirche und am 10. Juli in Sankt Kilian in Aschaffenburg-Nilkheim statt. Die Wallfahrtswoche endet am 12. Juli mit einem Pontifikalamt im Würzburger Dom.

