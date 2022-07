Kiliani in Würzburg: Festwirtsfamilie sorgt fürs leibliche Wohl

Eingespieltes Team in der Küche

In der Küche herrscht reges Treiben: Mehr als zweitausend Essen gehen an diesem Abend über die Theke. Aber es herrscht trotzdem keine Hektik. Das Team macht einen eingespielten Eindruck. "Nur so kann das auch funktionieren", erklärt der Küchenchef. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten hier teilweise schon seit Jahrzehnten und sind dem Unternehmen auch über die Corona-Krise hinweg treu geblieben. Das Team in Küche und Service besteht aus 60 Festangestellten und noch mal rund 50 Saisonkräften. Aber selbst die kommen immer wieder gern. Man kennt sich, man vertraut sich, man braucht sich.

Trotz Corona: Genügend Personal

Und so hat Festwirt Michael Hahn auch nach den Lockdowns keine Probleme gehabt, genügend Personal zu finden. "Wir sind einfach wie eine große Familie", sagt Hahn, "lauter positiv Verrückte, die ihren Job gern machen! Jeder könnte auch wo anders Arbeit finden. Das tun sie aber nicht!" Dieser unglaubliche Zusammenhalt über die Pandemie hinweg, das sei schon sehr berührend gewesen, sagt der Festwirt. Einer der Kellner, Bruno heißt er, sei längst in Rente, habe aber bereits für die Familie Hahn serviert, als er selbst noch zur Schule ging. Und er tut es heute, 40 Jahre später, immer noch.

Gäste tanzen auf Festbänken

Zu den unverzichtbaren Originalen im Team zählt ganz sicher Tanja Göbel, die Service-Chefin. Während im Zelt, das bis zu 4.500 Besucher fasst, die Leute auf den Bänken tanzen, hat sie noch Zeit und Lust zu einem Schnellkurs im Maßkrug-Stemmen. Auf die Frage, wie viele davon Mann oder Frau wirklich tragen könne, sagt sie: "Zwölf sind gut, 14 sind besser", sagt sie und stellt auf jeder Seite noch einen vollen Glaskrug mitten drauf auf die Rosette der Glashenkel.

Tanja Göbel sagt, was für ein Glück es sei, endlich wieder auf Kiliani sein zu dürfen und wie schön, all die jungen Leute beim Feiern zu erleben und dass sie sich auf insgesamt 17 tolle Tage freue. Je später der Abend, desto mehr Gäste tanzen auf den Bänken zu volkstümlichen Hymnen. Gerade junge Leute, in Phantasie-Trachten gehüllt, singen ausgelassen die oft sinnfreien Texte mit. Das gehört einfach zum Ritual, dieser Art Unterhaltung, drückt aber mehr Selbstironie aus, als tiefes Bekenntnis zu diesem Genre, vermutet der Festwirt.

Feiertagsstimmung mitten im Alltag

Die Leute seien gut drauf, es gehe in der Regel friedlich zu, sagt Michael Hahn. Es sei ihm schon wichtig, dass die Leute sich in seinem Zelt mit Niveau amüsierten. Und deshalb hat auch er selbst diese Atmosphäre noch längst nicht satt. Trotz einem Geräuschpegel wie in der Einflugschneise zum Münchner Flughafen. "Ich bin ja viel im Büro", sagt Hahn, "aber mir sind 15 Kiliani-Stunden immer noch lieber als sieben Bürostunden. So einfach ist das!" Und so genießt die Festwirtsfamilie Hahn es als schönsten Job der Welt, mitten im Alltag Feiertagsstimmung zu verbreiten.