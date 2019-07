Kiliani: Größtes Volksfest Unterfrankens beginnt

Die Fahrgeschäfte nehmen am Freitag ab 15.00 Uhr den Betrieb auf, um 19.00 Uhr erfolgt im Festzelt der offizielle Festbieranstich durch Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU). Die Maß kostet heuer 9,60 Euro. Knapp 80 Schausteller, Festwirte und Gastronomen sind dieses Jahr vertreten. Bei den Fahrgeschäften gibt es neben Klassikern wie Riesenrad, Autoscooter oder Kettenkarussell auch Neuerungen.

Kiliani-Festumzug am Samstag

Besonders spektakulär dürfte die Überkopfschaukel "Intoxx" des Wiesbadener Schaustellers Rainer Störz sein. Bis zu 16 Wagemutige können sich in dem einarmigen Gefährt in gut 20 Meter Höhe durch die Luft schleudern lassen. Geruhsamer geht es in den sechs Fahrgeschäften für Kinder zu, vom Märchenkarussell bis zur Kinderachterbahn "Racing Coaster". Das Eröffnungsfeuerwerk beginnt am Freitagabend um 22.30 Uhr, am Samstag den 6. Juli steht dann der traditionelle Kiliani-Festumzug durch die Innenstadt an. Der Umzug mit fast 60 Fußgruppen beginnt um 12.30 Uhr am Residenzplatz und bewegt sich unter anderem über Juliuspromenade, Domstraße, Alte Mainbrücke zum Festplatz an der Talavera.

Polizei erstmals mit Bodycams ausgestattet

Die Polizei wird in diesem Jahr erstmals mit sogenannten Bodycams auf dem Volksfest Streife gehen. Die Polizei erhofft sich von den Kameras unter anderem eine höhere Hemmschwelle bei gewaltbereiten Personen. Zuletzt gab es Vorfälle, bei denen auch Polizeibeamte attackiert wurden. Im Juli 2018 etwa randalierten drei junge Männer im Bereich der Achterbahn und gingen anderen Festbesucher an. Die 17- und 18-Jährigen leisteten erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte und wurden dabei von etwa 20 herumstehenden Jugendliche regelrecht angestachelt.