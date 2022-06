Kieswerk wird zum Ersatzlebensraum der seltenen Kreuzkröte

Kieswerk und Naturschützer helfen gemeinsam der Kreuzkröte

Im Krötenbiotop bei Bad Wörishofen – direkt neben der A96 – arbeitet der Kieswerksbetreiber mit dem Landesbund für Vogelschutz zusammen. Die Naturschützer beobachten die Krötenbestände. Die Firma stellt sicher, dass die Tiere beim Kiesabbau nicht zu Schaden kommen und schüttet schon auch mal ein Kieshäufchen auf oder hebt einen kleinen Tümpel aus.

Wenn beide Seiten kooperieren, müssen Rohstoffabbau und Artenschutz sich also nicht ausschließen, sagt Hermann Kunze: "Es ist eine gute Möglichkeit, Inseln zu schaffen. Je mehr wir solche Bereiche haben und vielleicht auch wieder die Auen rekultivieren, umso mehr haben wir die Möglichkeiten, dass also so ein Mosaik wieder entsteht."

Auch andere Tiere fühlen sich im Kieswerk wohl

Das Werk von BK Kies bei Bad Wörishofen ist so ein Mosaiksteinchen: Auch hat zum Beispiel der Flussregenpfeifer, der sonst Kiesbänke in natürlichen Flusslandschaften bewohnt, hier einen Platz gefunden. Neben den Kaulquappen fühlt sich ein Molch wohl. Und auch, wenn sich an diesem Abend keine Kreuzkröten auf Wanderschaft begeben: Man hört ganz deutlich, dass sie hier sind.