Kies-Flut an der Isar: Anwohner und Fischer fordern Lösung

Versickertes Isarwasser hebt Grundwasserspiegel

Ein weiteres Problem ist, dass die Menge an Kies immer wieder das Isar-Wasser aus dem Flussbett verdrängt, welches versickert und so den Grundwasserspiegel anhebt. Weil die gesetzliche Mindesttiefe aber neu festgelegt wurde, musste die Gemeinde Wallgau im Juni vorübergehend ihr Trinkwasser von der Nachbargemeinde beziehen. Dabei habe die Gemeinde schon seit Jahren in München auf die ungelöste Kiesproblematik hingewiesen, sagt Bürgermeister Hansjörg Zahler von der CSU.

"Uns hat der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer versprochen, das Problem mit nach München zu nehmen und zu lösen. Und uns wurde immer wieder zugesichert, dass durch ein Planfeststellungsverfahren Rechtssicherheit hergestellt wird. Das Ganze ist bis heute nicht passiert." Hansjörg Zahler, Bürgermeister von Wallgau

Kies für Vegetation wertvoll

Also einfach mehr Kies aus dem Flussbett baggern? Das ist bislang nur unter sehr strengen Vorgaben möglich. Denn der Kies ist für die Vegetation gleichzeitig sehr wertvoll.

Der Grund: Seit Bau des Walchenseekraftwerks vor fast 100 Jahren bis Anfang der 1990er-Jahre lag die Isar fast das ganze Jahr über trocken. Die Folge war, dass zwischen Krün und dem Sylvensteinstausee im trockenen Flussbett eine seltene Schuttvegetation Fuß fassen konnte. Und die ist jetzt gefährdet, seitdem nun wieder regelmäßig Restwasser fließt und Bäume und wuchern können.

Suche nach Lösungen

Vom Umweltministerium heißt es gegenüber dem BR, dass man an einem abgestimmten Gesamtkonzept zur Kiesproblematik arbeite, und die unterschiedlichen Interessenlagen bestmöglich berücksichtige. Bis wann dieses Konzept vorliegen soll, dazu gab das Ministerium keine Auskunft.

Eine Lösung wäre, oberhalb des Stausees einen Kiesfang zu bauen, und dort 30 Prozent des Kieses zu entnehmen. Doch der Wallgauer Bürgermeister ist gegen einen solchen Kiesfang, er will den Kies unten im Flussbett herausbaggern. Das liegt zwar im Naturschutzgebiet, aber ein örtlicher Kies-Unternehmer könnte gleich in der Nähe den Kies weiterverarbeiten.

Würde der hingegen den Kies oben am Stausee entnehmen, würde das viel Verkehr für die Orte Krün und Wallgau bedeuten.

"Es ist jetzt anzunehmen, nachdem der hiesige Unternehmer auch großen Bedarf an Kies hat, der wird dann wahrscheinlich sich da oben in der Hauptsache bedienen, und wenn er das tut, dann fährt er durch die Gemeinde Krün durch und an der Gemeinde Wallgau entlang." Hansjörg Zahler, Bürgermeister von Wallgau

Kreisfischerverein: "Isar ist keine Kiesgrube"

Die Fischer wollen unbedingt den Kiesfang oben und auf keinen Fall die Isar weiter belasten. Hans-Peter Schanderl:

"Die Fahrten der Lastwagen durch die Ortschaften, die kann man vermeiden, indem man einen anderen Weg sucht, und der ist zu finden. Für mich ist die Isar ein wertvoller Naturfluss für Mensch und Tier und nicht einfach nur eine Kiesgrube." Hans-Peter Schanderl vom Kreisfischereiverein Garmisch-Partenkirchen

Der Umgang mit dem vielen Isar-Kies wird sich nicht leicht lösen lassen.