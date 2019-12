Kiefersfelden feiert Ende der Pickerl-Pflicht mit Straßenfest

"Das ist das beste Weihnachtsgeschenk überhaupt!" So reagiert der Bürgermeister von Kiefersfelden, Hajo Gruber, auf die österreichische Entscheidung. Seine Hoffnung: weniger Durchgangsverkehr im Ort.

Mautfrei zwischen Kiefersfelden und Kufstein Süd fahren

Die Pickerl-Pflicht wird ab 15. Dezember an drei Grenzabschnitten zwischen Bayern und Österreich aufgehoben – auch die A12, die Inntalautobahn, ist dann zwischen Kiefersfelden und Kufstein Süd mautfrei.

Fest am alten Grenzübergang

Auf Initiative von Bürgermeister Gruber hin findet am 15. Dezember eine Feier für die umliegenden Gemeinden statt. Praktischerweise fällt das Ende der Pickerl-Pflicht auf einen Sonntag. Gefeiert wird von 10 bis 12 Uhr am alten Grenzübergang an der Staatsstraße Richtung Kufstein.

Weißwürste und Leberkässemmeln zur Feier des Tages

Mitfeiern werden auch die Tiroler, zum Beispiel Vertreter der Stadt Kufstein. Auch Tirols Landesrätin Ingrid Felipe von den Grünen hat ihr Kommen angekündigt. Der genaue Rahmen steht noch nicht fest, aber geplant ist, dass es für die Besucher Weißwürste und Leberkässemmeln geben wird.

Mautbefreiung auch großes Anliegen auf Tiroler Seite

Auf Tiroler Seite ist ebenfalls jahrelang für eine Mautbefreiung in Grenznähe gekämpft worden. Rund um Kufstein, zum Beispiel im Ortsteil Langkampfen, oder auch in der Gemeinde Ebbs litten die Bewohner unter dem Autobahnausweichverkehr.

Staatlicher Autobahngesellschaft entgehen Millionen

Tirol wollte diese Entscheidung seit Langem erwirken, aber bei diesem Thema geht es auch um viel Geld. Der staatlichen österreichischen Autobahngesellschaft Asfinag fehlen durch die jüngste Entscheidung Millionen. Wie hoch die Summe genau ist, sollen nun die betroffenen Landesregierungen ermitteln.