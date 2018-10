Kiefernwanze sucht Winterquartier

Vielen ist sie in diesem Jahr erstmals aufgefallen, obwohl sie schon 2006 bei uns in Deutschland erstmals aufgetaucht ist: die amerikanische Kiefernwanze. Auffällig sind vor allem ihre zwei langen Fühler am Kopf und die Verdickungen an den Hinterbeinen. Sie hat eine rot-braune Farbe und liebt es, an Häuserwänden noch einmal Sonne zu tanken oder sich auf der Innenseite der Rollos in Schutz vor Kälte zu bringen.

Die will nur ein warmes Plätzchen

Ab Ende September gab es massenhaft Anrufe bei Ämtern und bei den Geschäftsstellen des Bund Naturschutz, denn viele fanden die Wanze überall im Haus. Sie schafft es durch kleinste Ritzen und verkriecht sich überall, um dort zu überwintern. Mit den letzten Sonnenstrahlen kroch die amerikanische Kiefernwanze aus Nadelbäumen, vornehmlich der Kiefer, um sich auf die Suche zu machen. Vor allem in Franken rund um Erlangen und Nürnberg, aber auch in Bayreuth wurden die Tierchen gleich massenhaft gefunden.

Für Menschen nicht schädlich

Eingeschleppt zu uns wurde die amerikanische Kiefernwanze wahrscheinlich durch den Warenimport oder auch durch Reisende. Erstmals in Europa ist sie 1999 in Italien aufgetaucht. Die Wanze ist mehr lästig als schädlich und völlig ungefährlich für den Menschen. Jedoch saugt sie den Samen aus den Tannenzapfen und verhindert so die Vermehrung. Die Wanzen beißen nicht, aber sie verströmen einen Geruch, wenn sie sich bedroht fühlen und über den lässt sich streiten. Die einen empfinden ihn als stinkend, andere sprechen von leichtem apfel- oder zitrusartigen Duft.

Förster sind wachsam

Noch ist nicht ganz klar, in wie weit die amerikanische Kiefernwanze unsere heimischen Wälder schädigt. Die Wanzen leben von Samen und den Nadeln von Kiefern und Douglasien. 2008 kam es in Italien und Slowenien vereinzelt zu starken Ausfällen in der Samenproduktion an verschiedenen Kiefernarten. Die natürliche Verjüngung des Baumbestandes wird dadurch gebremst. Deshalb sind auch in Bayern die Förster wachsam.

"Wir wissen es noch nicht genau, ob sie ganz unschädlich für die heimische Flora und Fauna ist, aber, so wie es ausschaut, ist sie völlig ungefährlich." Peter Pröbstle, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Ursprung

Wie ihr Name schon vermuten lässt, kommt die amerikanische Kiefernwanze aus Nordamerika. Sie breitete sich schnell aus. Mittlerweile sprechen auch Biologen bei uns davon, dass sich das Insekt etabliert hat. Die amerikanische Kiefernwanze kann sehr gut fliegen, auch über weite Strecken. Nur die ausgewachsenen Tiere können jedoch bei uns überwintern. Weibchen legen bis zu 80 rötlich-braune Eier in langen Reihen an den Nadeln der Bäume ab. Zwei Wochen dauert ihre Entwicklung. Im August sind sie dann in der Regel ausgewachsen.