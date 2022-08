Kiefern aus Korsika sollen den Leinacher Wald retten

Kiefer ist Kiefer, denkt der Laie. Und dieser Nadelbaum fällt gerade massenhaft der Trockenheit zum Opfer. Schwarzkiefern sind allerdings deutlich härter im Nehmen. Aber selbst unter ihnen gibt es solche und solche, wie man im unterfränkischen Leinach nun mit Freude feststellen konnte. Dort ruhen jetzt große Hoffnungen auf einer französischen Unterart der Schwarzkiefer.

Bäume leiden unter der Klimaveränderung

Seit gut 100 Jahren ist die Schwarzkiefer Leinachs ganzer Stolz. Als einzige schien diese Baumart den kargen Böden auf den Höhen rund um das Dorf im Landkreis Würzburg gewachsen zu sein. Immer wieder hatten frühere Generationen versucht, hier Buchen oder Eichen anzusiedeln. Doch Laubwald gedieh auf den ehemaligen Weideflächen ebenso wenig wie einfache Kiefern oder Fichten. Erst die robuste und genügsame Schwarzkiefer führte Ende des 19. Jahrhunderts zum gewünschten Erfolg. Doch nun schwächelt auch sie. Hitze und Trockenheit machen ihr zu schaffen. Hinzu kommt ein Schädling.

Diplodia: Der Pilz kam mit der Hitze

Seit einigen Jahren beobachten die Leinacher, dass in ihrem liebgewordenen Schwarz-Kiefernwald viele Bäume trauern. Die Nadeln werden lichter, dann braun, bis zunächst die Triebspitzen kahl in den Himmel ragen und schließlich ganze Bäume absterben. Schuld daran ist der Diplodia-Pilz. Der ist eigentlich ein bekannter Mitbewohner der Schwarzkiefer, erklärt der zuständige Revierförster Wolfgang Flicker. Aber wie beim Menschen etwa durch Stress eine Gürtelrose oder eine Herpeserkrankung zum Ausbruch kommen könne, so ähnlich gehe es auch der Schwarzkiefer mit diesem Pilz. Diplodia breche häufig infolge von Hitze- und Trockenstress aus und setze den Bäumen heftig zu.

Eine mögliche Lösung existiert bereits, ohne dass es die Leinacher bislang ahnten. Zwar hatte man schon früher bemerkt, dass die Schwarzkiefern auf dem Flurstück "Am Trieb" sich von den anderen unterschieden, maß dem aber keine besondere Bedeutung zu. Die Saatgutkletterer früherer Generationen, die sich mit Zapfenpflücken gern ein Zubrot verdienten, beernteten diese Bäume immer als letzte. Ihre Zapfen sind kleiner als die der österreichischen Schwarzkiefer, die sonst in Leinach vorherrscht. Deshalb wurde der Sack nicht so schnell voll.

Bäume mit kleineren Zapfen sind robuster

Diese Tatsache ist Leinachs 2. Bürgermeister Walter Klüpfel seit frühester Jugend bekannt. Schon damals war er an der dörflichen Sammelstelle für Kiefernsamen beteiligt. Bis heute schlägt sein Herz für den Schwarzkiefernwald, der zusammen mit der Nachbargemeinde Erlabrunn als größter seiner Art in ganz Deutschland gilt. Klüpfel fiel auf, dass die Bäume am Trieb nicht einfach nur anders sind, sonders dass sie offenbar auch bei der anhaltenden Hitze grün bleiben. Eine stichprobenartige Genanalyse an 30 Bäumen brachte jetzt Klarheit.

Untersuchung zeigt Herkunft der Bäume

Revierförster Wolfgang Flicker ließ Zweige von 30 ausgewählten Bäumen beim Bayerischen Amt für Waldgenetik untersuchen. Das Ergebnis war eindeutig: Die Schwarzkiefer, die hier auf rund 230 Hektar wächst, stammt ursprünglich aus Korsika. Wie das Saatgut seiner Zeit nach Leinach kam, weiß heute niemand mehr. Doch die Freude darüber ist riesig. Denn die Herkunft vom Mittelmeer lässt darauf hoffen, dass sich diese Bäume auch in Zukunft als hitzebeständige Trockenkünstler erweisen.

Einziger Nachteil: Die korsische Schwarzkiefer ist nicht ganz so Frost-beständig wie die österreichische. Aber das hat ihr in Leinach die letzten 100 Jahre auch nicht geschadet.

Leinach könnte Vorbild werden

Wolfgang Flicker hofft, dass der Leinacher Bestand an korsischen Schwarzkiefern bald auch von Amts wegen für die Saatgutgewinnung freigegeben wird. Dann hätte man einen eigenen Genpool für ganz Bayern und darüber hinaus und sei nicht auf Importe angewiesen. So könnten auch andernorts mit Hilfe aus Leinach Wälder klimagerecht umgebaut werden.

Zapfenpflücken geht weit zurück

Das Zapfenpflücken hat bei den Leinachern eine lange Tradition. Die kletternden Bauernburschen von einst gründeten 1955 sogar einen eigenen Verein. Die ursprünglichen "Tannenzapfen-Zupfer" nennen sich heute "Leinacher Wucht", sagt Bürgermeister Klüpfel. Darin sind 89 Mitglieder aktiv, verdienten aber ihr Geld heute auf andere Weise. Man treffe sich zwar immer noch im Wirtshaus, haue dort aber nicht mehr wie früher stante pede den Erlös der vorausgegangenen Kletterpartie auf den Kopf.

Trotzdem werden sich wohl genügend Freiwillige für die im Herbst geplante Pflanzaktion finden. Dann nämlich will Leinach sein mainfränkisches Korsika noch ein gutes Stück ausbauen.