"Kiechla" aus 100 Jahre altem fahrbarer Backofen

Das Backofenfest startet am Sonntag (01.09.) um 10 Uhr. Zum ersten Mal wird dabei das neue Ausstellungsstück in Betrieb genommen: Ein über 100 Jahre alter fahrbarer Backofen - er stammt aus einem Wohnhaus in Kleintettau (Lkr. Kronach).

Leckereien aus traditionellen Öfen

Neben dem fahrbaren Ofen, sind auf dem Fest auch viele andere Öfen aus dem Bauernhofmuseum Kleinlosnitz im Einsatz. Auf diesen werden zum Beispiel die traditionellen "Kiechla" - also ausgezogene Pfannkuchen - gebacken, Forellen geräuchert oder Gerstenkaffee gekocht.

Altes Handwerk

Außerdem führen Imker, Korbflechter, Drechsler, Schneiderinnen, Gärtner und viele anderen Handwerker ihre Arbeiten vor. Speziell für Kinder gibt es die Möglichkeit auf dem Pony das Gelände das Oberfränkischen Bauernhof-Museums zu erkunden oder sich beim Dosen-Werfen zu beweisen. Der Eintritt von drei Euro für Erwachsene kommt dem weiteren Ausbau des Museums zugute.