Kidical Mass – Demo für familienfreundlichere Fahrradwege

Auch das schlechte Wetter konnte sie nicht abhalten – rund 500 Kinder und Erwachsene haben sich allein in Nürnberg an einer Demonstration für bessere Fahrradwege beteiligt. Bundesweit hatte der Allgemeine Fahrradclub Deutschland (AFCD) an diesem Wochenende zu einem "Kidical Mass"-Aktionstag aufgerufen. Die Teilnehmer, darunter viele Kinder und Eltern mit Anhängern oder Lastenrädern, radelten rund sieben Kilometer auf gesperrten Hauptstraßen, Start war bei der Norikusbucht am Wöhrder See.

Kinderfreundlich wäre Tempo 30 auch auf Hauptstraßen

Sie fordern vom Bund und Land eine bessere Fahrradinfrastruktur schon für die Kleinsten. Dazu zählten baulich getrennte Fahrradwege und Tempo 30. Letzteres können Kommunen in vielen Bereichen nicht eigenständig einführen, deshalb brauche es eine Reform des Straßenverkehrsrechts, so die Initiative. Zudem fordern sie den Bund auf, "die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen können, wo sie es für notwendig halten."

Werbung für Radentscheid

Ziel müsse es sein, dass Kinder und Jugendliche mit dem Rad Schulen, Supermärkte und Freizeiteinrichtungen gefahrlos und eigenständig erreichen können. In Bayern wird derzeit ein "Radentscheid zur Stärkung der Fahrradmobilität" angestrebt, für den auf der Veranstaltung geworben wurde. Auch in Fürth und Erlangen fanden an "Kidical Mass"-Aktionstage statt.