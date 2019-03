Kickers bekommen Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum

Freude heute bei Präsident Daniel Sauer über die Mitteilung des Deutschen Fußballbundes zum Abschluss des langwierigen Anerkennungsverfahrens. Verschiedene Kriterien müssen für die Zertifizierung erfüllt werden, beispielsweise in den Bereichen Personal und Ausstattung. Unter dem Namen "Die kleinen Rothosen" soll das Nachwuchsleistungszentrum am 01. Juli 2019 eröffnen. Für die Vereine der Bundesliga und der 2. Bundesliga sind geprüfte Nachwuchsleistungszentren Pflicht. Vereine in der 3. Liga und in der Regionalliga haben aber auch die Möglichkeit, solche Zentren aufzubauen.

Meilenstein für den Verein

Der künftige Leiter des Zentrums,Jochen Seuling, bezeichnet es als Kraftakt für den kleinen Profiverein, die Voraussetzungen dafür in sportlicher, personeller und struktureller Hinsicht zu schaffen. Aber für die Würzburger Kickers sei die Anerkennung ein Meilenstein und der nächste wichtige Schritt zur weiteren Professionalisierung und Förderung der Nachwuchsspieler. In den nächsten Jahren können nun Talente aus den eigenen Reihen für den Profikader geformt werden.

Hohes Engagement

Die Anerkennung sei auch dem hohen Engagement der Nachwuchstrainer um Rainer Zietschund und den Spielern zu verdanken. Die sportliche Ausbildung stehe im Nachwuchsleistungszentrum im Vordergrund. Nicht minder wichtig aber sei eine funktionierende Zusammenarbeit auf pädagogischem, psychologischem, medizinischem und physiotherapeutischem Gebiet sowie eine gute Schulkooperation, so der Verein heute in einer Pressemitteilung.