Kicker aus Hankofen sammeln mehrere Tausend Euro für Brandopfer

Die Überraschungsmannschaft im bayerischen Amateurfußball, die Spielvereinigung Hankofen-Hailing aus dem Landkreis Straubing-Bogen, sorgt weiterhin für überregionale Schlagzeilen. Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Der Überraschungs-Tabellenführer der Fußball Bayernliga Süd aus dem 350 Einwohner Dorf zwischen Dingolfing und Straubing besiegte am Wochenende vor rund 1.000 Zuschauern den SV Donaustauf mit 3:0 und sammelte einige Tausend Euro für die Opfer der Brandkatastrophe von Reisbach im Kreis Dingolfing-Landau.

Schecks mit mehr als 7.000 Euro übergeben

Drei Frauen und ein Baby kamen bei der Brandkatastrophe vor gut zwei Wochen in Reisbach ums Leben. Rund 20 Menschen wurden über Nacht obdachlos. Das Mehrfamilienhaus, in dem sie wohnten, wurde innen völlig zerstört.

Mit einer Verlosungsaktion sammelten die Hankofener Fußballer beim Heimspiel am Samstag 2.000 Euro für die Brandopfer. Sponsoren gaben noch 5.000 Euro drauf, sodass nach dem Schlusspfiff Schecks über 7.000 Euro unter dem Jubel der Zuschauer an Reisbachs Bürgermeister Rolf-Peter Holzleitner (FW) übergeben werden konnten.

"Die Menschen sind nach dem Feuer zwar auf der Straße gestanden, aber es ist eine solche Solidarität da. Und das ist das Allerschönste." Rolf-Peter Holzleitner, Bürgermeister von Reisbach

Bürgermeister und Landrat überwältigt von Solidarität

Das Geld, so Bürgermeister Holzleitner, sei wunderbar. Aber genauso so wichtig sei für die Überlebenden die große Anteilnahme und das Zusammenstehen. Beides habe sich bei der Aktion der Dorfkicker aus Hankofen und bei vielen anderen Spendenaktionen in der Region gezeigt. Die Marktgemeinde Reisbach richtete ein Spendenkonto für die Hinterbliebenen ein.

Auch Werner Bumeder (CSU), der Landrat des Landkreises Dingolfing-Landau, zeigte sich beeindruck von der Solidarität der Menschen in der Region. "Es tut sehr gut, wenn sogar ein Sportverein des Nachbarlandkreises eine Spendenaktion für die Opfer in die Wege geleitet hat. Wenn man sieht, wie groß die Spendenbereitschaft ist, kann man nur stolz sein auf die Menschen in der Region."

Der sportliche Leiter der Spielvereinigung Hankofen-Hailing Richard Maierhofer sagte im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk: "Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, nach so einer Tragödie wie in Reisbach zu helfen. Alle unsere Spieler und natürlich auch unsere treuen Fans kommen aus der Region, auch aus dem Nachbarlandkreis Dingolfing-Landau. Da wollen wir in so einer Situation auch was zurückgeben".