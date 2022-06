Kicken für die Vielfalt: Nürnberg feiert buntes Fußballfest

Es ist ein ganz besonderes Fußballfest, das morgen (Do, 16.06.2022) in Nürnberg gefeiert wird: Beim "Come together Cup Franken" kicken Menschen unterschiedlichster Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Glaubensrichtung und körperlicher Beeinträchtigung. Hier wird die Vielfalt gefeiert. Bei dem Turnier haben sich - laut Veranstalter - knapp 50 Teams aus ganz Franken und darüber hinaus angemeldet.

Erlöse kommen queeren Vereinen zu Gute

Neben dem Fußball-Turnier ist auch ein buntes Rahmenprogramm mit Musik und einem Promi-Spaßkick geboten. Die Erlöse des Fußballfestes kommen den queeren Vereinen Christopher Street Day Nürnberg und Fliederlich zugute. Das Fußballturnier findet auf den Nebenplätzen des Max-Morlock-Stadions statt. Der Eintritt ist frei.

Das Fußballfest ist Teil des "Aktionsplans queeres Nürnberg", den der Stadtrat im vergangenen Jahr mit großer Mehrheit beschlossen hat. Mit rund 100 Maßnahmen will die Stadt Nürnberg die queere Szene unterstützen und deren Sichtbarkeit erhöhen.

Hier geht es zum Aktionsplan queeres Nürnberg

Idee des "Come together Cup" stammt aus Köln

Die Idee des "Come together Cup" stammt wiederum aus Köln. 1995 startete das erste Turnier mit zehn Männerteams, mittlerweile ist der "Come togehter Cup" in Köln nach eigenen Angaben Europas publikumsstärkstes Freizeitfußball-Turnier mit mehr als 20.000 Besuchern.