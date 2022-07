Kicken für den guten Zweck: 7.500 Euro bei Sternstunden-Partie

Zu einem Fußballmatch für den guten Zweck haben sich am Wochenende zwei besondere Teams in Donauwörth getroffen: Auf dem Rasen des örtlichen Fußballstadions trat der FC Sternstunden gegen die Donauwörther "Mondspritzer" an.

Im Kader des Sternstunden-Teams: Bayern1 Moderator Marcus Fahn, Kult-Trainer Karsten Wettberg, die ehemaligen Profi-Fußballer Thomas Miller und Stefan Aigner und Schauspieler Simon Pearce. Für die "Mondspritzer" gingen eine Reihe von stadtbekannten Personen an den Start, wie Donauwörths Bürgermeister Jürgen Sorré und Landrat Stefan Rößle.

7.500 Euro Spenden gesammelt

Ihr Team gewann die Partie am Ende: Mit 7 zu 4 konnten die Donauwörther klar ihren Heimvorteil ausspielen. Was aber vor allem zähle, da waren sich die Kapitäne beider Teams einig, seien die Spendeneinnahmen: Über 7.500 Euro kamen für die BR-Sternstunden zusammen. Das sei die Hauptsache, sagt Sorré. Es sei ein schönes Spiel gewesen, "locker über den Platz, mit einem guten Ergebnis".

Lob von der Trainerlegende

Auch Marcus Fahn, der zum ersten Mal für den FC Sternstunden auf dem Platz stand, lobte das Event. Das Stadion sei toll, er habe ein Tor gemacht - und Trainer Legende Karsten Wettberg (1860 München) habe ihn dafür gelobt. "Was will man mehr", sagte Fahn zufrieden lächelnd. Er spiele zwar seit 40 Jahren Fußball, so der Bayern1-Moderator weiter, habe aber selten auf so einem schönen Platz gespielt. Vor dem Fußballspiel hatten Kindergartengruppen mit verschiedenen Auftritten die Zuschauer unterhalten.

Das steckt hinter den "Mondspritzern"

Die Donauwörther "Mondspritzer" sind ein Team aus stadtbekannten Persönlichkeiten und können dieses Jahr ein Jubiläum feiern: Seit 50 Jahren tritt der Verein für soziale und karitative Zwecke auf dem Fußballplatz an und hat beispielsweise schon gegen die italienische Parlamentsmannschaft gespielt. Insgesamt konnte der Verein laut eigenen Angaben über 360.000 Euro Spenden mit seinen Aktionen sammeln. Der Name "Mondspritzer" geht auf eine Legende in der Stadtchronik zurück: Demnach sollen einst die Feuerwehrleute irrtümlicherweise ausgerückt sein, als der aufgehende Vollmond einmal mit seinem orangefarbenen Schein die Illusion eines Feuers erzeugt hatte.