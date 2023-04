KI und Roboter in der Altenpflege

Wie kann die Pflege in Zukunft einfacher und besser gestaltet werden? Darum geht es bei der Altenpflege-Messe in Nürnberg. Sie ist die Leitmesse der ambulanten und stationären Pflegewirtschaft und umfasst das Thema in allen Facetten. Ein Fokus wird in diesem Jahr erneut auf der Digitalisierung der Branche liegen. Dabei geht es auch um die Frage, wie künstliche Intelligenz helfen kann.

Mit KI durch den Seniorenalltag

Gegen die Vereinsamung von Senioren sollen künftig neuartige Assistenz- und Sprachsysteme helfen. Eines davon ist "Melli" – eine sprachgesteuerte Applikation die als Ansprechpartner und Begleitung durch den Alltag dienen soll. Ähnliche wie bei Siri und Alexa antwortet "Melli" auf Fragen, gibt Auskünfte, soll aber auch von sich aus zu Gesprächen anregen und durch Künstliche Intelligenz die Interessen des älteren Users erlernen und darauf eingehen. Die Technik hilft, den Alltag der alten Menschen zu strukturieren und soll, laut Hersteller, sogar Demenz vorbeugen.

Ein weiteres Assistenz-System ist "Vivi", das aber den Schwerpunkt auf die Sicherheit der Senioren legt. Verbaute Sensoren reagieren beispielsweise bei einem Sturz, schlagen Alarm und setzen eigenständig einen Notruf ab. Durch die Systeme können sich die älteren User mit Gleichgesinnten vernetzen und zusammen über Videocalls ins Gespräch kommen.

"Ich bin eher skeptisch. Die Künstliche Intelligenz hat zwar auch gute Seiten, aber irgendwie fehlt mir das Menschliche dabei." - Altenpflegerin Martina

Via VR-Brille an den Traumstrand

Dem tristen Alltag entfliehen und viel Entspannung, das verspricht der Hersteller einer Virtual Reality-Brille. Sie soll vor allem Heimbewohner an schöne und exotische Orte entführen, zu denen sie sonst nicht mehr könnten. Wie in einem Science-Fiction-Film setzt man die VR-Brille auf und findet sich an einem weißen Sand-Strand oder kristallklaren Bergsee wieder, den man mithilfe von 3D-Technik erkunden kann. Die Brille kommt bei vielen Messe-Besuchern gut an.

"Ich finde es echt toll! Meinen Damen und Herren im Seniorenheim würde das sicher gefallen. Einfach entspannen, Kopfhörer auf, Musik an, abschalten und in eine fremde Welt reisen, zu der sie sonst nicht mehr kommen." - Messebesucherin Kerstin

Waltraud und Mariechen servieren das Frühstück

Auch Roboter dürfen auf der Altenpflege-Messe nicht fehlen. Sie werden vor allem zum Säubern eingesetzt, sollen die Pfleger unterstützen und dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Servierroboter sollen den Heimbewohnern das Essen bringen, kleine Dienste ausführen wie zum Beispiel Handtücher von A nach B bringen und Pflegende unterhalten. So hat die Firma PUDU Technologies seinem Serviceroboter die Stimmen der fränkischen Kult-Figuren Waltraud und Mariechen verliehen. Beim Ausfahren des Frühstücks erkundigen sich die Stimmen, ob die Enkel zu Besuch kommen und ob der Joghurt schmeckt.

Messekongress mit aktuellen Themen

Rund 550 Aussteller präsentieren im Nürnberger Messezentrum neueste Trends, Produkte und Dienstleistungen – von verstellbaren Betten, über riesige professionelle Waschmaschinen, bunten Dienstkleidungen, bis zu den neuesten Rollstühlen. Interessierte können sich auch über die generalistische Pflegeausbildung, die Gewinnung von Pflege-Nachwuchs oder die Rekrutierung von ausländischem Fachpersonal informieren. Außerdem werden neue Therapie-Möglichkeiten und Wohnkonzepte der Zukunft vorgestellt. Beim Messekongress gibt es Vorträge und Diskussionen über aktuelle Themen der Branche. Auf der Sonderschau Aveneo präsentieren junge Startups ihre Ideen. Hier bekommen die Besucher einen Ausblick, wie die Altenpflege in Zukunft aussehen kann und wird.