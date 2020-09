KI-Kompetenzzentrum verknüpft Wissenschaft mit Wirtschaft

Die Assistenzsysteme der Autos von heute sind eigentlich schon relativ clever: Sie erkennen Straßenschilder, können den Rückspiegel automatisch abblenden und und warnen den Fahrer, wenn er gerade falsch abgebogen ist.

Das Auto weiß nicht, wie es dem Fahrer geht

Doch eine Sache kann noch kein Fahrzeug: Erraten, wann der beste Zeitpunkt ist, den Fahrer über eine eventuelle Routenänderung zu informieren. Denn in einer stressigen Verkehrssituation muss man nicht auch noch darüber aufgeklärt werden, dass in einigen Kilometern eine Straße gesperrt ist und deswegen nun ein Umweg gefahren wird. Doch das ändert sich: In nicht allzu ferner Zukunft könnte das Fahrzeug den Gemütszustand oder die "kognitive Last", wie Fachleute es sagen würden, seines Fahrers erkennen und entsprechend zurückhaltend informieren – und zwar mit Hilfe künstlicher Intelligenz.

Stresslevel des Fahrers mit KI messen

Das Stresslevel des Fahrers könnte dabei auf verschiedene Arten gemessen werden, erklärt Christopher Mutschler, Leiter der Abteilung "Lokalisierung und Vernetzung". Zum Beispiel könne man die Augen per Kamera überwachen oder die gesamte Mimik. Oder man überwacht die Bewegungen des Fahrers, ob er oder sie sich viel oder wenig bewegt. Die Herausforderung dabei ist, "auf so Dinge wie kognitive Last zu schließen, das aber nur indirekt messen zu können". Das ist eines der Projekte, die am ADA Lovelace Center des Fraunhofer Instituts für Integrierte Schaltungen in Nürnberg entwickelt werden.

Wo sich Wissenschaft und Wirtschaft treffen

Das ADA Lovelace Center sieht sich als Kooperationsplattform zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Das Ziel: neue Anwendungsmöglichkeiten für künstliche Intelligenz zu erforschen und diese bei Unternehmen einzubringen. Dazu arbeiten beide Seiten an einem Projekt. Der eine Partner bringt das Problem, der andere die wissenschaftliche Expertise. Im Idealfall steht dann am Ende ein Konzept, dass das Partnerunternehmen selbstständig in seinen Workflow einbinden kann.

Besser, schneller, robuster

Ein wichtiger Teil der Arbeit im Center ist das Verbessern der sogenannten KI-Methoden. Grob gesagt basieren künstliche Intelligenzen auf Algorithmen und mathematischen Methoden. Diese schneller und robuster zu machen, ist eine der Aufgaben des ADA Lovelace Centers. Ganz neu sind diese Algorithmen nicht. "An sich gibt es sie schon seit 50, 70, vielleicht 100 Jahren", so Alexander Martin, Leiter des ADA Lovelace Centers.

Doch weil es mittlerweile so einfach geworden ist, Daten zu erheben zu und zu speichern, habe sich ein regelrechter Hype um KI entwickelt. Und gerade jetzt sind die Algorithmen "en vogue", die vor allem mit qualitativ hochwertigen Datensätzen gute Ergebnisse erzielen. "Genau in diesem Feld bewegen wir uns und genau an dieser Schnittstelle leisten wir Pionierarbeit", so Martin.

Abfahrt verschieben, Strom sparen

Bei einem Projekt hat diese Pionierarbeit schon Früchte getragen: In Zusammenarbeit mit der VAG Nürnberg hat das Center ein Verfahren entwickelt, um Stromkosten beim U-Bahnbetrieb zu sparen. Dazu werden die Abfahrtszeiten der automatischen Bahnen vom Computer so verschoben, dass die Spitzenlast auf das Bahnstromnetz geringer ist. Die Fahrplanänderungen bewegen sich im Sekundenbereich, sparen aber laut Alexander Martin bis zu 15 Prozent der Stromkosten ein.

Eine Frage der Akzeptanz

Neben all den technischen Fortschritten kümmern sich die Forscher auch um die gesellschaftliche Komponente. Denn während in Wissenschaft und Wirtschaft KI schon angekommen ist, kann noch nicht jeder damit etwas anfangen oder sich damit anfreunden. Aber nur wenn diese Programme nicht mehr bedrohlich und undurchsichtig auf die Menschen wirken, können sie sich in der Gesellschaft durchsetzen, sagt Christopher Mutschler.

"Wenn die Akzeptanz nicht da ist, dann hilft uns auch das beste KI-System nichts. weil dann werden diese Funktionen halt nicht aktiviert, nicht bestellt und auch nicht gewollt." Christopher Mutschler, ADA Lovelace Center

Berühmte Namensgeberin

Der Name des ADA Lovelace Centers geht übrigens auf die britische Mathematikerin Ada Lovelace zurück, die im 19. Jahrhundert gelebt hat. Sie gilt als Erfinderin des ersten Computerprogramms und hatte schon damals überlegt, ob Maschinen nicht irgendwann mal intelligent sein könnten. Eine Überlegung, die jetzt – knapp 300 Jahre später – beinahe Realität geworden ist.