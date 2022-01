KfW-Förderstopp: Neues Seniorenheim in Waldkraiburg vor Aus

Die Bewohner des Adalbert-Stifter-Seniorenwohnens in Waldkraiburg sollten demnächst umziehen und freuten sich schon auf den schicken Neubau gleich ums Eck. Denn das Heim ist in die Jahre gekommen. Die kleinen Zimmer genügen den gesetzlichen Vorgaben bald nicht mehr.

Fördermittel in Höhe von rund fünf Millionen Euro fehlen

Da eine Sanierung nicht möglich ist, wurde also ein neues Gebäude geplant - nach KfW 55, das heißt es benötigt nur 55 Prozent der Energie eines konventionellen Neubaus. Deshalb wurde es bislang auch vom Staat bezuschusst. Ende Januar sollte diese Förderung auslaufen und dieser Frist waren sich auch die Verantwortlichen in Waldkraiburg bewusst, doch dann stoppte Wirtschaftsminister Robert Habeck das Förderprogramm schon eine Woche vorher. Eine Hiobsbotschaft, wie Architekt Johannes Kessner sagt.

Gemeinsam mit dem zuständigen Energieberater Michael Feckl aus Dorfen steht er an der Baugrube. Der Plan, den sie dabei haben, zeigt ein großzügiges Areal mit zwei großen Gebäudeteilen, dazwischen viel Grün. Mit Fördermitteln in Höhe von rund fünf Millionen Euro hatten sie gerechnet. Diese bleiben nun aus. Eine Katastrophe, wie sie sagen, denn hinter dem Projekt steht kein großer Investor, sondern ein kleiner Verein, Heimwerk e.V.. "Die können unmöglich fünf Millionen Eigenkapital heranschaffen, also das Projekt ist tot", so Architekt Kessner resigniert.

240 Bewohner von Seniorenheim bangen um Zuhause

Allein die Planungen kosteten bisher fast eine Million Euro. Einrichtungsleiter Hubert Forster bangt weiter um das Bauvorhaben und somit um das Zuhause von circa 240 Bewohner und um die Arbeitsplätze von rund 180 Mitarbeitern. "Wir sind extrem belastet damit", sagt er und man merkt, dass der Schock noch nicht verdaut ist. "Unsere Existenz ist in Frage gestellt." Er kann nicht verstehen, dass die Regierung von heute auf morgen die Förderung eingestellt hat.

Aus dem Bundeswirtschaftsministerium wird derweil auf ein Darlehensprogramm verwiesen, das Regierung und KfW gerade prüfen und das Kredite für alle Antragsteller anbietet, deren Anträge nicht bewilligt wurden. Für die Verantwortlichen in Waldkraiburg aber klingt das wie Hohn, denn ein Darlehen müsste zurückgezahlt werden, im Gegensatz zu den Fördergeldern.

Rund 50.000 Bauvorhaben in Deutschland auf einen Schlag ohne Förderung

Experten schätzen, dass rund 50.000 Bauvorhaben in Deutschland auf einen Schlag ohne Förderung dastehen. Für energetische Sanierung und EH40-Neubauten gibt es allerdings Hoffnung. Die KfW-Förderungen dafür sollen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wieder aufgenommen werden, "sobald entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt sind". Doch für Neubauten nach KfW 55, wie es das neue Seniorenheim in Waldkraiburg gewesen wäre, gibt es einen kompletten Förderstopp.

Es ist also alles genau berechnet, der Antrag firstgerecht eingereicht – das trotzdem kein Fördergeld fließen wird, das kann der zuständige Energieberater Michael Feckl noch gar nicht glauben. Jetzt muss er auch noch eine Rechnung an den gemeinnützigen Verein stellen: "Wenn ich weiß, wie der Verein dasteht und welche Sorgen er hat, da hat man einen Kloß im Hals, wenn ich die Rechnung schreiben soll."