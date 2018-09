"Keyless-Ride": Dieb klaut schlüsselloses Motorrad

Ein sogenanntes Keyless-Ride-Motorrad ist im oberpfälzischen Rettenbach (Lkr. Cham) gestohlen worden. "Keyless-Ride" nennt sich die schlüssellose Technologie bei Motorrädern.

Aus Garage gestohlen

Laut dem Polizeipräsidium Oberpfalz brachen Diebe am vorigen Freitag in der Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens in eine Garage im Rettenbacher Ortsteil Langau ein. Sie stahlen ein BMW-Motorrad, das einen "fünfstelligen Eurobetrag" Wert war, so die Polizei. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Tipps für Fahrzeug-Besitzer

Die Polizei rät Besitzern von Fahrzeugen mit der Keyless-Go- oder Keyless-Ride-Technologie: