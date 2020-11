Kettenrollator als Off-Road-Gehhilfe

Die Runde am Hesselberg im Landkreis Ansbach ist die Lieblingsrunden von Fidelo Weigert aus Dürrwangen – auch noch mit 92 Jahren. Damit das aber ohne Probleme klappt, hilft ihm sein Rollator – ein selbst angefertigter Prototyp. Statt der üblichen Räder sind an dem Gefährt gefederte Raupenketten angebracht. Sie sorgen für eine gute Dämpfung und machen den Rollator zur Offroad-Schiebehilfe.

Keine Probleme bei kleinen Unebenheiten

Unebenheiten auf der Wiese wie Mäuselöcher seien damit kein Problem mehr. Wo sich normalerweise die dünnen Räder eines handelsüblichen Rollators verfangen, rollen die Raupenketten fast mühelos hinüber, sagt Fidelo Weigert.

"Ich habe alle Rollatoren studiert, die es auf dem Markt gibt. Die meisten sind mit kleinen Rädern nur für die Stadt geeignet und glatte Böden. Auf Kopfsteinpflaster machen sie schon Probleme." Fidelo Weigert

Das war für den 92-Jährigen der Anlass, mit seinem Sohn eine wirklich geländegängige Alternative zu entwickeln – und die sorgt für Aufsehen. Immer wieder wird er unterwegs von Passanten angesprochen, die sich für seinen Kettenrollator interessieren.

Weiterentwicklung des Ketten-Rollators

Bei jedem Treffen mit seinem Sohn tüftelt die beiden fortlaufend an weiteren Verbesserungen für das Off-Road-Modell. Nächstes Projekt: Es müsse noch eine Halterung für den Gehstock angebracht werden, sagt Fidelo Weigert und bespricht mit seinem Sohn Jürgen das weitere Vorgehen.

Kettenglieder aus dem 3D-Drucker

In einem 3D-Drucker im FabLab Nürnberg sind auch die anderen Kettenglieder Stück für Stück entstanden. Das sei auch das Schwierigste an dem Kettenrollator gewesen – die Konstruktion der einzelnen Glieder, sagt Jürgen Weigert. Der 51-Jährige ist Softwareentwickler, tüftelt in seiner Freizeit aber leidenschaftlich gern in den Entwicklerräumen des FabLabs. Viele Stunden Konstruktion am PC und etliche Fehlversuche später hatte er dann die perfekte Mischung aus geeignetem Material und Form.

Mehr als 120 Glieder pro Rollator

Auch heute druckt Jürgen Weigert wieder ein paar neue Bauteile für seinen Vater. Nach rund 30 Minuten ist das Kettenglied fertig. Letzte Feinarbeiten und er kann es auf das Stahlseil auffädeln. Jede Kettenseite besteht aus mehr als 60 Stück. Nun suchen die beiden noch freiwillige Investoren, die das Projekt größer aufziehen wollen. Damit es der Ketten-Rollator in Zukunft nicht nur Fidelo Weigert möglich macht, noch im hohen Alter an einen seiner Lieblingsplätze zu kommen.