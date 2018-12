25.12.2018, 09:56 Uhr

Kerze verursacht Brand im Wohnzimmer: 50.000 Euro Schaden

Eine vergessene brennende Kerze hat an Heiligabend in Küps im Landkreis Kronach ein Wohnzimmer in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand, aber der Schaden summiert sich auf 50.000 Euro.