Kerze vergessen - Wohnmobil in Brand

Eine vergessene Kerze hat am Freitagabend in Grafenwöhr in der Oberpfalz ein Wohnmobil in Brand gesetzt.

Kerze setzt Armaturenbrett in Brand

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Besitzerin des Wohnmobils, das auf dem Wohnmobilparkplatz am Waldbad abgestellt war, die Kerze angezündet und aufs Armaturenbrett gestellt. Anschließend legte sich die 62-Jährige aus dem Raum Bad Kissingen hin, vergaß aber, die Kerze zu löschen. Diese setzte dann das Armaturenbrett in Brand.

Wohnmobilbesitzerin in Krankenhaus

Ein Mann bemerkte die Flammen, weckte die Wohnmobilbesitzerin und löschte mit ihr zusammen die Flammen - noch bevor die alarmierte Feuerwehr Grafenwöhr mit 15 Kräften eintraf. Die 62-Jährige erlitt eine leichte Rauchvergiftung und leichte Verbrennungen an der linken Hand. Sie wurde ins Klinikum Weiden gebracht. Der Sachschaden am Wohnmobil wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.