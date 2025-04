Kerze löst Brand in Altenheim aus: Großeinsatz für Feuerwehr

Im Altenheim des Klosters Strahlfeld in Roding im Landkreis Cham hat es am Sonntagabend gegen 23 Uhr gebrannt. Nach Polizeiangaben mussten 58 Heimbewohner nach draußen in Sicherheit gebracht werden. Acht von ihnen und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt, da sie giftigen Rauch eingeatmet hatten. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Kerze hat Feuer wohl ausgelöst

Das Feuer war in einem Zimmer des Altenheims ausgebrochen. Dieses brannte komplett aus. Vermutlich hatte eine unbeaufsichtigte Kerze den Brand ausgelöst. Die Ermittlungen der Beamten deuten auf eine fahrlässige Brandstiftung hin. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 400.000 Euro. Gegen 1 Uhr in der Früh konnte die meisten Heimbewohner wieder auf ihre Zimmer. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot von 300 Einsatzkräften im Einsatz, so ein Polizeisprecher.