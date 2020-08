Kernkrafwerk Isar 2 nach Revision wieder am Netz

Das Atomkraftwerk Isar 2 in Essenbach bei Landshut ist nach der Revision wieder am Netz. Der Atommeiler war seit dem 11. Juli 2020 zur Durchführung der jährlichen Revision abgeschaltet. Bei den Arbeiten wurden unter anderem 56 neue Brennelemente in den Reaktorkern eingesetzt.

Revision planmäßig - trotz Corona

Die Revision konnte trotz umfangreicher Vorsorgemaßnahmen zum Schutz aller im Kraftwerk tätigen Personen vor dem Covid-19-Virus planmäßig abgeschlossen werden. Damit die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden konnten, wurden Arbeitsabläufe verändert und zusätzliche Verpflegungs- und Sanitärstationen eingerichtet, damit in jedem Fall Hygieneregeln und Abstände eingehalten werden konnten.

Anlage in "gutem technischen Zustand"

Die zuständige atomrechtliche Aufsichtsbehörde und die von ihr hinzugezogenen Sachverständigen überwachten eine Vielzahl der Arbeiten. Die Prüfungen und vorbeugenden Instandhaltungsmaßnahmen bestätigten laut Betreiber PreussenElektra auch "den guten technischen Zustand der Anlage". Das Atomkraftwerk im Kreis Landshut ist eines der leistungsstärksten Kernkraftwerke Deutschlands.

Meiler geht Ende 2022 vom Netz

Das Atomkraftwerk hat eine Leistung von 1485 MW und ist seit 1988 in Betrieb. Seitdem war es zehn Mal Weltmeister in der jährlichen Stromerzeugung aller Atomkraftwerke. Nach dem Atomausstiegsgesetz muss der Meiler als letztes deutsches Kernkraftwerk bis zum 31. Dezember 2022 vom Netz. An dem Kraftwerksstandort sind rund 500 Menschen beschäftigt. Derzeit läuft dort auch der Rückbau des Kernkraftwerks Isar 1.