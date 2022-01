Kernkraftwerk Isar 2 wegen Störung heruntergefahren

Das Kernkraftwerk Isar 2 in Essenbach bei Landshut ist am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr wegen einer Störung abgeschaltet worden. Das teilte der Betreiber PreussenElektra mit. Grund ist demnach ein Leck an einem Regelventil am Speisewassersystem im nicht-nuklearen Teil der Anlage. Es trete Wasserdampf aus, der nicht radioaktiv sei, so eine Sprecherin von PreussenElektra. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Stromversorgung sichergestellt

Das Leck sei bei einem routinemäßigen Anlagenrundgang entdeckt worden. Derzeit habe man noch kein genaues Schadensbild. "Aktuell wird das Wasser im betreffenden Bereich abgelassen und das System kaltgemacht", sagte die Sprecherin. "Danach können die Kollegen die Stelle untersuchen und festlegen, was getan werden muss." Die Stromversorgung sei trotz der Störung sichergestellt, für solche Fälle werde entsprechend vorgesorgt.

Isar 2 letzter Atommeiler im Freistaat

Im Laufe des Tages soll sich herausstellen, wie lange das Kernkraftwerk voraussichtlich vom Netz bleiben muss. Das Kernkraftwerk Isar 2 ist der letzte Atommeiler in Bayern, der noch Strom liefert. Er soll im Dezember dieses Jahres im Zuge des Atomausstiegs abgeschaltet werden.