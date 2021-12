Kernkraftwerk Gundremmingen wird abgeschaltet: Reicht der Strom?

RWE zieht den Stecker: Das Kernkraftwerk Gundremmingen geht nächste Woche vom Netz. Jetzt fürchten Unternehmer in Schwaben Probleme bei der Energieversorgung. Was auf die Menschen in der Region zukommen könnte.