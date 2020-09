19.09.2020, 16:32 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Kernkraftbefürworter demonstrieren vor dem AKW Isar 2

In Niederaichbach bei Landshut haben heute Befürworter der Kernkraft demonstriert. Sie fordern den Weiterbetrieb der sechs verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland. Die Kernenergie sei wegen der Klimakrise unverzichtbar, so ihre Begründung.