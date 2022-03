Keramische Industrie warnt: Ohne Gas kein weißes Porzellan

Die Bundesregierung hat die Frühwarnstufe im Notfallplan Gas ausgerufen. Diesen Vorgang stuft der Bundesverband Keramischen Industrie als ernst ein. "Die Lage ist angespannt und derzeit halten wir eine Abschaltung unserer Anlagen durchaus für realistisch“, sagte René Holler, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der keramischen Industrie, auf Anfrage des BR. Die keramische Industrie hat mehrere Standorte in Oberfranken.

Keramische Industrie kann nicht auf Strom umsteigen

Die keramische Industrie ist speziell auf Gas als Brennstoff angewiesen, weil weißes Porzellan nur durch den Brand mit Erdgas entstehen kann. Mit einem strombasierten Ofen werde das Porzellan nicht weiß, betont der Verband. Demnach könne die Industrie nicht einfach auf Strom umsteigen. Laut Holler plane man deshalb derzeit das Runterfahren der Brennöfen: Diese könne man nicht einfach abschalten und auskühlen lassen, weil dann Risse entstehen könnten und die Anlagen dadurch beschädigt und defekt werden.

Brennöfen darf man nicht komplett abschalten

Die Brennöfen laufen meist mit einer Temperatur von 1.000 bis 1.400 Grad Celsius. Ein sanftes Abkühlen müsse vorbereitet werden und brauche Zeit, so Holler weiter. Ältere Brennöfen müssten sogar mit einer Mindesttemperatur vom 700 Grad weiterlaufen. Wenn das Gas dafür fehle, seien die Öfen nach dem Abschalten nicht mehr nutzbar. Derzeit fehle eine Priorisierung der Bundesnetzagentur und der Bundesregierung, welche Industriebranche wohl mit einem Ausfall rechnen müsse und welche als systemrelevant eigenstuft wird. Aktuell liefen die Produktionen wie gehabt, lediglich die Gaspreise seien explodiert und somit auch die Kosten für die Produkte.

Gas für die Produktion auch von Geschirr und Fliesen notwendig

Der Bundesverband Keramische Industrie ist ein Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband für die Industriebranchen von Geschirr, Ofenkeramik, Sanitärkeramik, technischer Keramik, medizinischer Keramik, Fliesen und keramischen Schleifmittel. Am Vormittag hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Frühwarnstufe im Notfallplan für die Gasversorgung ausgerufen. Nach dem Notfallplan gibt es drei Krisenstufen: Frühwarnstufe, Alarmstufe und Notfallstufe. Erst in der Notfallstufe greift der Staat in den Gasmarkt ein. Haushaltskunden wären dann besonders geschützt. Aktuell gibt es nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck keine Versorgungsengpässe.

Mit Material von dpa