Keramik in der Architektur: Ausstellung im Porzellanikon startet

Aus Backsteinen erbaute Gebäude sehen die meisten Menschen in Bayern so gut wie jeden Tag. Back– oder Ziegelsteine bestehen vor allem aus gebranntem Ton, das macht sie zu einer Art von Keramik. Erst dieser Zusammenhang macht es einleuchtend, warum sich ein Porzellanmuseum wie das Porzellanikon in einer Sonderausstellung unter anderem eben diesen Backsteinen widmet.

Tradition und Zukunft der Architekturkeramik

Die Ausstellung will allerdings zeigen, dass Architekturkeramik deutlich mehr ist als nur Backsteine, daher auch der Titel "More than Bricks" – auf deutsch: "Mehr als Backsteine". Eigentlich hätte sie schon 2020 eröffnet werden sollen, durch die Corona-Pandemie wurde der Start aber immer wieder verschoben. Ab Sonntag (20.03.2022) gibt es nun auf 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche einen Überblick über Tradition und Zukunft der Architekturkeramik zu sehen – von der mittelalterlichen Backsteingotik bis in die heutige Zeit.

Porzellan-Mosaik aus dem Palast der Republik erstmals ausgestellt

Ein Teil der Ausstellung widmet sich dabei der Verwendung von Keramik in der Innenarchitektur. Das Prunkstück ist dabei ein fünf Meter langes und zweieinhalb Meter hohes Porzellanmosaik aus der Mokka-Bar des Palastes der Republik im ehemaligen Ost-Berlin. Das handbemalte Exponat stammt aus der berühmten Porzellanmanufaktur in Meißen. Es wurde von einem Berliner Künstler vor dem Abriss des Gebäudes in den 2000er-Jahren gerettet und ist in Selb erstmals Teil einer öffentlichen Ausstellung.