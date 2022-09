> Kennzeichen noch dran: Autowrack im Stausee entdeckt

Auf dem Grund des Pfreimdstausees Kainzmühle bei Tännesberg ist zufällig ein altes Auto entdeckt worden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Audi 100 Coupé S, wie er in den 1970er Jahren gebaut wurde. Wie er in den See kam, ist bislang unklar.