"Kennt man aus der Sahelzone": Nordbayern leidet unter Dürre

Fast zwei Wochen lang hat es nicht geregnet. Förster Erich Daum macht sich Sorgen um 20.000 Quadratkilometer Wald in seinem Revier in Oesdorf im Landkreis Forchheim. Der Boden ist extrem trocken und von Rissen durchzogen.

Zeichen für Dürre

Daum hat zum ersten Mal solch tiefe Risse im Waldboden im trockenen Sommer 2018 bemerkt. Auch in diesem Sommer ziehen sich die Risse überall durch den Oesdorfer Wald. Das sei ein eindeutiges Zeichen für Dürre, erklärt der Revierleiter. "So etwas kennt man aus dem Fernsehen aus der Sahelzone in Afrika. Hier in Franken ist das in diesem Umfang nicht mehr normal."

Statt zwei Regentropfen fiel nur einer

Seit April hat es im Wald in Oesdorf gerade einmal 110 Liter Wasser pro Quadratmeter geregnet. Üblich sei doppelt so viel Regen, so der Förster. Die Brandgefahr ist hoch. Daum will alles versuchen, um Feuer zu verhindern. Deshalb hat er in einer zentral gelegenen Hütte im Wald als Arbeitsmaterial für Waldarbeiter sogenannte Feuerpatschen deponiert. Die alten Werkzeuge werden auch als Brandklatsche bezeichnet und zur Bekämpfung von Flächenbränden eingesetzt.

Mit Feuerpatschen gegen Waldbrände

Bei der Feuerpatsche handelt es sich um einen Stab mit einem breiten, flachen Ende. Dieses Ende kann aus einer Lederschürze oder aus Federstahlblech bestehen, ist fächerförmig angeordnet und dient dazu, die Bodenbrände auszuschlagen. In den vergangenen Jahren lagen die Werkzeuge in einer Scheune und seien fast in Vergessenheit geraten, so Daum. Falls es aber zu einem Waldbrand kommt, könnten die 15 Feuerpatschen helfen, die Ausbreitung der Flammen zu verhindern.