IG BCE: Schließung von Michelin-Werk in Bamberg ist "Wortbruch"

Michelin hat angekündigt, sein Werk in Hallstadt bei Bamberg bis Januar 2021 zu schließen. Die Gewerkschaft Bergbau Chemie Energie (IG BCE) kritisierte das scharf. Das Reifenwerk dicht zu machen, sei „Wortbruch“ und „Vertragsbruch“, sagte Sascha Spörl von der Gewerkschaft Bergbau Chemie Energie im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (BR).

Gewerkschaft will Werksschließung rechtlich prüfen lassen

Der mit den Arbeitnehmern geschlossene Tarifvertrag gelte bis Dezember 2022 und beinhalte eine Standortgarantie für das Werk. Die Gewerkschaft will die Entscheidung von Michelin, das Werk zu schließen, rechtlich prüfen lassen.

Michelin verweist auf Billigkonkurrenz aus Asien

Die Arbeitnehmervertretung wirft Michelin eine verfehlte Preispolitik vor. Auf die sinkende Nachfrage nach Reifen hätte sich der französische Konzern frühzeitig einstellen müssen. Michelin hatte die Schließung der Reifenproduktion in Hallstadt auch mit der Konkurrenz aus Asien begründet, die Reifen kostengünstiger herstelle.

Gewerkschaft will Umstellung auf Forschung und Entwicklung

Der Gewerkschaftssekretär forderte Michelin auf, die Entscheidung zu revidieren. Er schlug vor, den Standort Hallstadt bei Bamberg von der Reifenproduktion in ein Forschungszentrum für neue Antriebstechnologien umzubauen. Die Brennstoff- und Wasserstofftechnologie könnten hier entwickelt werden. Auch weitere Automobilzulieferbetriebe in der Region müssten diesen Weg einschlagen. Bosch, Brose und Michelin beschäftigen in der Region Bamberg 12.000 Mitarbeiter.