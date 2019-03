Kemptener Polizei erwischt Serieneinbrecher auf frischer Tat

Den entscheidenden Hinweis hat nach Angaben der Polizei eine aufmerksame Frau gegeben: Um kurz vor vier Uhr morgens hatte sie schon am Dienstag vergangener Woche beobachtet, wie die Männer in die Büroräume des FC Kempten am Illerdamm einbrachen und hatte daraufhin die Polizei alarmiert. Die Einbrecher hatten demnach Außen- und Innentüren aufgehebelt und waren gerade dabei, einen Tresor und eine Geldkassette zu entwenden.

Nicht alle Täter wurden sofort gefasst

Als sie von der Polizei gestört wurden, hätten die Männer zunächst noch flüchten können. Ein 34-Jähriger habe anschließend unweit des Tatorts festgenommen werden können, der zweite Mann in der Dunkelheit unerkannt entkommen können. Die weiteren Ermittlungen hätten dann dazu geführt, dass die Polizei am selben Tag gegen 10 Uhr zwei Wohnungen in Kempten durchsucht hat, wobei ein weiterer 29-jähriger Mann festgenommen werden konnte. Außerdem seien Diebesgut und Beweismittel gefunden worden.

20 Einbrüche in sechs Wochen

In den Nachmittagsstunden hätten beide Männer demnach zahlreiche Einbrüche in den vergangenen sechs Monaten gestanden. Insgesamt werden ihnen nun 20 Einbrüche zur Last gelegt - fünf in Vereinsheimen, fünf in Gaststätten, acht in Büros, einer in einen Kindergarten und einer in ein Lebensmittelgeschäft. Die Taten hatten sich in Kempten und Durach ereignet.

Pkw angezündet, um Spuren zu verwischen

Die schadensträchtigste Tat war laut Mitteilung der Polizei ein Einbruch in das Büro einer karitativen Einrichtung im Februar. Hierbei sei ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro entstanden. Außerdem wurden rund 40 Euro Bargeld sowie ein Pkw im Wert von 15.000 Euro entwendet. Den PKW habe einer der Täter anschließend im Kemptener Osten nahe der Auffahrt zur A7 in Brand gesetzt, um Spuren zu verwischen.