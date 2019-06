14.06.2019, 14:35 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Kemptener Gymnasium für Klimaschutz ausgezeichnet

In zehn Jahren klimaneutral sein: Das ist das Ziel des Hildegardis-Gymnasiums in Kempten. Dafür gab es jetzt die Silbermedaille in einem bundesweiten Wettbewerb zum Klimaschutz an Schulen.