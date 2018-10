Kempten hat einen neuen Bike-Park – aus Kinderhand

Krakelige Buchstaben und eine „kreative“ Rechtschreibung: Das ist der Brief, mit dem sich die beiden jungen Kemptener vor zwei Jahren an den Kemptener Bürgermeister gewandt haben.

Da haben wir gefragt, ob wir ein paar Schanzen auf den Wiesen bauen dürfen – oder gleich einen ganzen Bike-Park, der öffentlich ist und wo einfach jedes Kind 󠇪[…] Spaß haben kann. Julius

Acht und neun Jahre waren Julius und Pius damals. Heute schmunzeln sie über den Brief – und freuen sich, dass nur ein halbes Jahr später die Zusage für den Bike-Park kam. Bei der Frage, wie die Anlage aussehen soll, hat die Verwaltung die beiden Kinder einbezogen. Man habe versucht, den Brief wie einen richtigen Antrag zu behandeln, sagt Projektleiter Stefan Schlüter: „Einfach richtig ernst nehmen und nicht drüber wegschauen, von wegen das sind nur Kinder.“

Kinder planen den Bike-Park

Bei einem Workshop durften die Kinder zusammen mit ihren Freunden ihre Wünsche loswerden. Von einem Rundkurs mit Hügeln wurde der Entwurf so zu einem verschlungenen Pfad mit Sprüngen, Steilkurven und vielem mehr. Die Buben waren begeistert – doch dann passierte erstmal monatelang nichts. Bis der inzwischen 10-jährige Julius Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle zufällig in der Innenstadt traf und den Stadtchef sofort darauf ansprach. Und siehe da – zwei Tage später starteten die Bauarbeiten am Bike-Park.

Bedenken der Anwohner

Etwas gebremst haben das Projekt dann noch die Bedenken von Anwohnern aus dem nahe gelegenen Seniorenheim. Sie hatten Angst, dass aus dem Bike-Park schnelle Radler auf den Fußweg fahren und sie gefährden könnten. Deshalb wurde als Schutz noch eine Hecke gepflanzt, um die Wogen zu glätten. Seit Freitag ist der Bike-Park eröffnet: „Es ist natürlich umso cooler, dass es unsere Idee war“, sagt Pius.