Kempten: "Großes Loch" bald Geschichte - Bauarbeiten beginnen

Die Dauerbaustelle in Kemptens Innenstadt, das sogenannte "Große Loch von Kempten" wird wohl bald der Vergangenheit angehören. Die neuen Pläne der Projektentwickler von "Ehret und Klein" aus Starnberg stießen beim Gestaltungsrat der Stadt Kempten auf viel Lob. Auf der Sitzung am Mittwochnachmittag war die Erleichterung richtig zu spüren. Am Vormittag hatten sich die Experten den "Schandfleck" gegenüber dem Allgäu Forum noch einmal angesehen. Später präsentierten dann die Projektentwickler im Rathaus ihre neuen Ideen.

Baustart nach 11 Jahren "Rechtsstreit, Insolvenz und Stillstand"

Oberbürgermeister Thomas Kiechle gab sich im Interview mit dem BR sehr erleichtert, dass nun endlich Bewegung nach elf Jahren "Rechtsstreit, Insolvenz und Stillstand" in die Dauerbaustelle kommt. Wie Projektleiter Fabian Reimold erläuterte, werden erste Sanierungsarbeiten noch im Oktober beginnen und der Hochbau dann um die Jahreswende starten. "Wir bauen wirklich", betonte Reimold, wohl wissend, welche Skepsis bei Stadt und Bevölkerung nach all den Jahren herrscht. Im Oktober werde noch der Bauantrag eingereicht und dann könne es los gehen.

Im "Großen Loch" sollen Wohnungen und Geschäfte entstehen

Nach den bisherigen Plänen sollen neben Wohnungen von 30 bis 120 Quadratmeter, Büroräume und Praxen, auch ein Cafe mit Waschsalon im Erdgeschoss entstehen. Dies zielt mit den kleineren Wohnungen auf die Studenten in der Stadt. Ein Sportstudio und ein Paket-Shop sind ebenfalls angedacht.

Wie Kempten zum "Großen Loch" kam

2011 hatten die damaligen Grundstückseigentümer die Bauarbeiten für ein Geschäftshaus auf dem Grundstück in der Kemptener Innenstadt überraschend eingestellt. Da die Bauherrin die Baugrube nicht ausreichend abgesichert hatte, musste die Stadt Kempten den Rohbau der Tiefgarage selbst fertigstellen lassen und dafür mehr als drei Millionen Euro investieren. Damals machte das "Große Loch" bundesweit Schlagzeilen. Im Oktober 2013 wurde das Grundstück auf Antrag der Stadt Kempten unter Zwangsverwaltung gestellt und im Januar 2018 an die nowinta Real Estate GmbH verkauft. Über den Kaufpreis wurde damals Stillschweigen vereinbart.

Eigentümer schreckt nicht vor komplexen Projekten zurück

Der neue Eigentümer Ehret+Klein sei bekannt dafür, sich komplexen Projekten anzunehmen, heißt es in seiner Mitteilung. Der Schandfleck von Laim wird darin als Beispiel genannt, also ein Gebäude das 25 Jahre leer stand und jetzt ein mehrfach prämierter Architekturbau sei, der das Münchner Viertel bereichere.