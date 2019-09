Kempten erhält Förderbescheid für Studie zu Stadtseilbahn

Mancher nennt sie schon mehr oder weniger liebevoll die "Zahnspange Kemptens": Die urbane Seilbahn, die nach Vorstellung der Stadtspitze ab 2025 über Kempten schweben soll. Und zwar auf einem Rundkurs auf über rund 30 Meter hohen Stelzen.

Förderbescheid über 50.000 Euro

Ob eine urbane Luftseilbahn eine sowohl verkehrsmäßig als auch wirtschaftlich sinnvolle Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs in Kempten wäre, soll eine vorbereitende Studie klären. Diese Kosten-Nutzen-Analyse fördert das bayerische Verkehrsministerium mit 50.000 Euro. Den Förderbescheid überreicht am Montagvormittag Verkehrsminister Hans Reichart (CSU) im Kemptener Rathaus an Oberbürgermeister Thomas Kiechle (CSU).

Stadtseilbahn soll wichtige Punkte ansteuern

Ab dem Jahr 2025, so der Plan von Oberbürgermeister Kiechle, könnte die Kemptener Stadtseilbahn die ersten Passagiere befördern. Sie soll wichtige Anlaufpunkte wie den Hauptbahnhof, die Rottachstraße, den Archäologischen Park Cambodunum (APC), die Allgäuhalle, die Burghalde und die Innenstadt miteinander verbinden und so auch den einen oder anderen Bus in der Innenstadt überflüssig machen.

Kempten könnte finanzielle Zuschüsse bekommen

Die gesamte Baumaßnahme dürfte einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag kosten. Auch dafür könnte die größte Stadt im Allgäu mit einem Investitionszuschuss vom Freistaat Bayern rechnen, sagte OB Kiechle bei der Vorstellung der Pläne im April.