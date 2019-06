Kemnatherin stellt sich Granate als Deko ins Wohnzimmer

In der Nordoberpfalz hat eine Joggerin im Wald eine Übungsgranate gefunden, mit nach Hause genommen und als Dekostück für ihre Wohnung umlackiert. Erst nach einer Recherche im Internet wurde der Frau aus Kemnath (Kreis Tirschenreuth) klar, dass es sich bei dem Objekt um eine Übungsgranate für Panzerfäuste handelt.

Granate ohne Zünder und Sprengstoff

Sie meldete sich am Mittwoch um Mitternacht bei der Polizei in Kemnath. Die Beamten stellten die Granate sicher. Von der Übungsgranate ging nach Angaben der Polizei keine Gefahr aus, da sie weder über einen Zünder verfügt noch Sprengstoff enthält. In dem Zusammenhang raten die Beamten dennoch eindringlich, bei derartigen Funden immer unverzüglich die Polizei zu alarmieren.