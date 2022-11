Keltengold-Entdecker: "Ich bin entsetzt und schockiert"

26. August 1999. Der Archäologe Matthias Leicht untersucht die Baustelle eines Neubaugebiets in Manching mit seinem Team nach verborgenen Keltenschätzen. Dass hier welche zu finden sind, ist wahrscheinlich. Früher stand hier mal ein Oppidum, eine größere keltische Siedlung. Was er an diesem Tag finden würde, daran hätte er wohl im Traum nicht gedacht.

Münze zufällig entdeckt

Es ist kurz nach Feierabend an diesem Tag, erinnert sich Leicht im Gespräch mit BR24. Nur noch seine Assistentin und er sind an der Grabungsstelle. Auf einmal entdeckt er eine gelbliche Verfärbung im Boden, kaum größer als 30 Zentimeter. Mit dem Finger bohrt er in der Erde herum – und hat auf einmal eine Goldmünze in der Hand. Mit einem Metalldetektor geht er die Fundstelle ab und er erkennt: Hier ist noch mehr vergraben.

Weil es in Manching immer wieder Raubgrabungen gibt – Verbrecher, die illegal nach Keltenschätzen suchen – arbeiten Leicht und seine Assistentin bis in den Abend hinein: Sie graben, suchen und dokumentieren alles, was sie finden. Am Ende sind es 451 Goldmünzen – Experten bezeichnen das als größten keltischen Goldfund des Jahrhunderts.

Münzen sind "Teil meines Lebens"

Heute, gut 23 Jahre später, arbeitet Matthias Leicht noch immer als Archäologe. Derzeit für die Firma ADA Archäologie in Weißenburg. Von dem Diebstahl "seiner" Münzen aus dem Kelten-Museum in Manching hat er aus den Medien erfahren. "Ich bin entsetzt und schockiert und habe heute Nacht auch relativ schlecht geschlafen", sagt Leicht. Die Münzen seien "ein Teil meines Lebens, meiner Karriere", fügt er noch hinzu.