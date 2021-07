"Kelride": 11 Millionen Euro für autonome On-Demand-Busse

Mit dem Projekt "Kelride" will der Landkreis Kelheim modellhaft autonome Fahrzeuge, die auf Abruf bestellt werden können, in den Öffentlichen Nahverkehr integrieren.

Im kommenden Jahr wohl erste autonome Busse auf Abruf

Am Donnerstag war der offizielle Startschuss: Es wurde ein weiterer On-Demand-Bus mit Fahrer für das bestehende KEXI-System in Kelheim präsentiert. Das Projekt wird vom Verkehrsministerium mit rund elf Millionen Euro gefördert. Bestellen kann man die Busse via App. Noch sind Fahrer am Steuer, Ziel des Landkreises ist es allerdings in einem Jahr erste autonome Allwetter-Busse auf Abruf anbieten zu können. 2023 soll die On-Demand-Flotte dann vollständig auf autonome "Allwetter-Busse" umgestellt werden.

Wetterempfindlichkeit macht noch Probleme

Mit dem "Kexi" habe man bereits einen individuellen On-Demand-Verkehr in der Stadt Kelheim, so Landrat Martin Neumeyer (CSU). Nun werde das Ganze verbunden mit autonomen Fahren. Hier gebe es noch einen Forschungsauftrag. Es müsse ermöglicht werden, bei jedem Wetter zu fahren, so der Landrat. Also auch bei Regen, Hagel oder Schnee. Bislang seien die Sensoren so sensibel, dass sie bei solchem Wetter immer stehenblieben.