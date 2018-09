vor 42 Minuten

Kellerbrand in Akku-Handel: Polizei überprüft richtige Lagerung

Nach dem Brand eines Online-Akkuverkaufs in Roßbach (Lkr. Miltenberg) mit heftiger Rauchentwicklung am Donnerstagabend (20.09.18) überprüfen die Ermittler am Freitag, ob alle Auflagen eingehalten wurden. Mehrere Tonnen Akkus wurden sichergestellt.