Kellerbrand in Passau - Mehrfamilienhaus wird evakuiert

Wegen eines Kellerbrandes ist in Passau am frühen Sonntagmorgen ein Mehrfamilienhaus evakuiert worden. 56 Bewohner mussten das Haus in der Nacht verlassen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen aber niemand.

Großteil der Bewohner wieder zurück

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Passau nahm die Ermittlungen auf. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro. Die meisten Bewohner konnten bereits am Morgen wieder zurück in ihre Wohnungen. Einige wurden laut Polizei vorläufig in einer Grundschule untergebracht.