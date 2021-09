Kellerbrand in Coburg: 90.000 Euro Sachschaden

Am gestrigen Samstagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Coburg gebrannt. Das Feuer entstand wohl wegen eines technischen Defekts an einem elektronischen Gerät im Keller, teilt die Polizei mit.

Coburg: Flammen und Rauschwaden aus Kellerfenster

Gegen 21 Uhr war der Notruf eingegangen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drangen aus dem Kellerfenster Flammen und Rauchschwaden, die Bewohner haben sich bereits alle ins Freie begeben können. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Seelsorger betreut Bewohner nach Kellerbrand

Drei Personen wurden ärztlich versorgt, zudem war ein Seelsorger zur Betreuung der Bewohner vor Ort. Durch die starke Rauchentwicklung sind die darüber liegenden Wohnungen aktuell unbewohnbar, teilt die Polizei mit. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf mehr als 90.000 Euro.