Kellerbrand: 40 Menschen müssen Häuser verlassen

Wegen eines Brandes im Passauer Stadtteil Neustift musste in der Nacht auf Samstag ein Mehrfamilienhaus evakuiert werden. 40 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Wie die Polizei dem BR mitteilte, war ein Blockheizkraftwerk in einem Keller in Brand geraten.

Anwohnerin: "knallähnliche Geräusche"

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Eine Anwohnerin alarmierte die Feuerwehr, nachdem sie "knallähnliche Geräusche" und Brandgeruch aus dem Keller vernahm. Einsatzkräfte stellten vor Ort eine erhebliche Rauchentwicklung fest. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht.

Schwangere vorsorglich im Krankenhaus

Laut Polizei wurden die Bewohner mit Bussen in ein Feuerwehrhaus nach Passau-Heining gebracht. Eine schwangere Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, ansonsten wurde niemand verletzt, so die Polizei. Ob die Bewohner bald in ihre Wohnungen zurückkehren können, müsse noch geklärt werden. Allerdings müssten sich die Bewohner vorerst unter anderem mit Heizstrahlern behelfen, da die Heizungen bis Sonntag vorsorglich ausgeschaltet bleiben müssten. Der Sachschaden liege mindestens im sechsstelligen Bereich. Ein Großaufgebot aus Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften war vor Ort.