Kelheimer Arzt soll Patienten ermordet haben: Prozess beginnt

In Regensburg steht ein ehemaliger Arzt des Klinikums in Kelheim ab heute vor dem Landgericht. Er soll einen Patienten mit Morphium getötet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor.

Der damals 79-jährige Patient war im Juni 2022 ins Kelheimer Krankenhaus gebracht worden. Bei ihm waren innere Blutungen aufgetreten, die einen erheblichen Blutverlust zur Folge hatten. Der 50-jährige Oberarzt soll beim Patienten die Medikamente abgesetzt haben und eine Infusion mit Morphin angeordnet haben. Die eingestellte Dosis soll er später selbst erhöht haben, wodurch der Patient starb.

Patient sei dem Mediziner schutzlos ausgeliefert gewesen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, den Mann absichtlich getötet zu haben. Für eine lebensverkürzende, palliative Behandlung hätten die Voraussetzungen gefehlt, so die Ermittler. Insbesondere habe der Arzt weder Kollegen noch Angehörige des Patienten in die Entscheidung einbezogen.

Der Mann habe dem Klinikpersonal vertraut und sei dem Arzt wegen seines geschwächten Zustands schutzlos ausgeliefert gewesen. Der Arzt habe das Leben des 79-Jährigen selbstherrlich beendet, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Insgesamt sind für den Prozess zwölf Verhandlungstage bis in den April hinein geplant.

Weiteres Verfahren nach Tod von Krankenschwester

Im März muss sich der Arzt, der in Untersuchungshaft sitzt, aber parallel noch in einem zweiten Verfahren vor dem Landgericht verantworten. Hier geht es um einen Fall einer Krankenschwester der Kelheimer Klinik. Sie starb während ihrer Nachtschicht, nachdem sie ein Narkosemittel bekommen haben soll. Der Tod der Frau hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. In diesem Fall, der ab dem 10. März verhandelt werden soll, wird dem 50-Jährigen aber nicht Mord, sondern das Delikt "Aussetzung mit Todesfolge" vorgeworfen.