Kelheim ist bereit für Eis und Schnee

Die Winterdienste in Kelheim mit ihren 22 Straßenwärtern betreuen laut einer Mitteilung des Landratsamts knapp 300 Kilometer Kreisstraßen. Für Räum- und Streufahrten setzt der Landkreis drei Lkws und zwei Unimogs ein. Zudem sind sechs Fremdfirmen unter Vertrag. Das Salzlagerkontingent des Landkreises umfasst 1.500 Tonnen. 1.000 Tonnen sind reserviert und werden bei Bedarf entsprechend geliefert.

Früh aufstehen ist angesagt

Der Winterdienst wird eingesetzt, sobald es die Wetterlage erfordert, so das Landratsamt Kelheim: Bei Frost oder Schnee müssen vier Melder des Kontrolldienstes an Werktagen um 3 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 3.30 Uhr ausrücken. Sie prüfen dann in den verschiedenen Regionen des Landkreises den Straßenzustand hinsichtlich Luft-Temperatur, überfrierender Nässe, Glatteis oder Schneefall.

"So viel Streusalz wie nötig, so wenig wie möglich!"

Bei zum Beispiel zwei Zentimetern Schneehöhe verständigen sie eigenständig die eingeteilten Räumfahrzeug-Fahrer, um Straßen zu räumen und zu streuen – und somit verkehrssicher zu halten. Dabei gilt laut Landratsamt für die Streumenge der Grundsatz: "So viel wie nötig, so wenig wie möglich." Die Obergrenze liegt bei 20 Gramm Salz pro Quadratmeter. Für die Kosten des Winterdienstes sind im Landkreishaushalt 300.000 Euro veranschlagt.