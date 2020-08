Kelheim hat die meisten Corona-Neuinfektionen in Niederbayern

Nirgendwo sonst in Niederbayern infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen so viele Menschen neu mit dem Coronavirus wie im Landkreis Kelheim. Im Vergleich zum Donnerstag meldet das Landratsamt Kelheim am Freitag fünf weitere Fälle. Aktive Corona-Fälle gibt es aktuell 41 im Landkreis.

Kelheim als einziger niederbayerischer Landkreis orange markiert

Im Corona-Dashboard des Robert-Koch-Instituts (Stand: 21.8.) ist ganz Niederbayern gelb eingefärbt, nur der Landkreis Kelheim ist orange markiert. Denn dort haben sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 25,4 Personen infiziert.

Landkreis Dingolfing-Landau steht bei 20,8

Im Landkreis Dingolfing-Landau, in dem nach einem Corona-Ausbruch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und in einer Konservenfabrik die Infektionszahlen schnell nach oben schossen, geht die Zahl der Neuinfektionen mittlerweile wieder zurück. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen laut Robert-Koch-Institut 20,8 Infizierte pro 100.000 Einwohner.

Kreis Kelheim bayernweit auf Platz 5

In ganz Bayern liegt der Landkreis Kelheim auf Platz fünf. Die meisten Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner verzeichnete Ebersberg (34,5), gefolgt von Ingolstadt (31,4), Rosenheim (28,4) und der Stadt München (27,0).

Neuinfizierte sind zum Großteil Urlaubsrückkehrer

Wie Sonja Endl von der Pressestelle am Landratsamt Kelheim dem BR sagte, sind der Großteil der Covid-19-Positiven Reiserückkehrer. Personell sei es dem Landratsamt aber aktuell nicht möglich, zu ermitteln, aus welchen Ländern die Urlauber zurückgekommen sind.

"Es haben sich etwa 295 Personen nach Rückkehr aus dem Ausland beim Gesundheitsamt gemeldet", schreibt Sonja Endl. "Im Landkreis befinden sich derzeit 198 Personen in Quarantäne." Dabei handle es sich um die positiv Getesteten, deren Kontaktpersonen, Verdachtsfälle und Reiserückkehrer bei denen noch kein Testergebnis vorliegt.

558 Personen seit März infiziert

Seit März wurden im Kreis Kelheim insgesamt 558 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Von den aktuell 41 Corona-Positiven kommen elf aus Mainburg, zehn aus Abensberg, sechs aus Neustadt an der Donau und vier aus Kelheim. Die restlichen Infizierten verteilen sich auf andere Orte im Landkreis.