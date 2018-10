Kelheim Fibres fährt nach Großbrand Produktion wieder hoch

Nach dem Brand vor zwei Wochen im Spinnsaal beginnt Kelheim Fibres wieder mit der Produktion - allerdings nicht unter Volllast. Vorerst wird knapp ein Drittel der Produktionskapazitäten wieder genutzt. Damit könne man jedoch wichtige Hygienefaser-Kunden wieder beliefern und ein Zeichen des Vertrauens setzen, so Kelheim Fibres.

Sicherheit hat Priorität

Sicherheit habe beim Wiederanfahren des Produktionsbetriebes oberste Priorität, betont das Chemie-Unternehmen. Mehrere Gutachter hätten den betroffenen Betriebsteil geprüft und freigegeben – von der Statik über Brandschutz und Anlagensicherheit bis hin zur Luftreinhaltung.

Am Sonntag, den 14. Oktober war im Herzstück der Produktion ein Feuer ausgebrochen. Teile der Faser-Spinnstraßen wurden stark beschädigt. Diese werden jetzt etappenweise wieder in Betrieb genommen. Dass jetzt die ersten Linien wieder anfahren können, sei nur dank eines Kraftakts möglich, erklärt das Unternehmen. Weitere Produktionslinien sollen Ende November und in einigen Monaten folgen. Von allen Seiten habe man tatkräftige Unterstützung erfahren.

"Angefangen bei unseren eigenen Mitarbeitern, über die Mitarbeiter der Sanierungsunternehmen, die bereits zwei Tage nach dem Ereignis die Arbeit aufnahmen, bis hin zu den lokalen Behörden, haben alle Seiten an einem Strang gezogen." Kelheim Fibres

Der Sachschaden durch den Großbrand wird auf einen dreistelligen Millionenbetrag geschätzt. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Laut Polizei deuten die bisherigen Ermittlungen auf einen technischen Defekt hin. Anhaltspunkte für vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln habe man nicht gefunden, so ein Polizeisprecher.

Große Rauchwolke über Kelheim

Über der Stadt stand während des Brandes eine große Rauchwolke. Umwelt- oder gesundheitsschädliche Stoffe sind aber laut Behörden nicht ausgetreten, auch Löschwasser und -schaum wurden aufgefangen. Ein Mitarbeiter wurde leicht verletzt.

An dem Großeinsatz waren die Werksfeuerwehr und mehrere Feuerwehren aus der Region beteiligt, die Polizei sperrte weiträumig ab. Die Schifffahrt auf der nahen Donau war unterbrochen. Die Kelheimer Klinik hatte vorsorglich Operationssäle und Beatmungsbetten vorbereitet. Erst wenige Monate vor dem Brand war ein Sondereinsatzplan für derartige Vorfälle bei Kelheim Fibres ausgearbeitet worden.