vor 34 Minuten

"Keinen Fußbreit den Faschisten": Demonstrationszug in Nürnberg

Ein Anti-Faschismus-Demonstrationszug in Nürnberg kann am Samstagabend für Verkehrsbehinderungen sorgen. Die Demonstranten ziehen am Nachmittag unter dem Motto "Keinen Fußbreit den Faschisten" von der Innenstadt in Richtung Südstadt.