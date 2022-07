"Keine Zwangsbeglückung": Bahnhaltestelle "Hof Mitte" vom Tisch

Die Planungen für die neue Bahnhaltestelle "Hof Mitte" sind vorerst abgebrochen worden. Das bestätigte ein Sprecher des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr dem BR. Am ursprünglich angedachten Standort könne die Haltestelle demnach nicht gebaut werden, weil sich die Kosten dafür von vier auf 20 Millionen Euro erhöht hätten.

Streitpunkt Bahnhaltestelle: "Verschlimmbesserung" in Hof?

Aus diesem Grund hatte das Verkehrsministerium gemeinsam mit der Deutschen Bahn vorgeschlagen, den neuen Bahnhaltepunkt "an einen anderen, nahen Standort" zu verlegen. Auf diesen Vorschlag folgte eine unmissverständliche Reaktion des Hofer Landtagsabgeordneten Klaus Adelt (SPD). Darin schreibt er, dass man in Kauf nehme, dass Theater, Freiheitshalle und Volksfestplatz künftig ohne Bahnanbindung seien.

"Für diese Verschlimmbesserung wird dann vermutlich ein mittlerer siebenstelliger Betrag ausgegeben. Und das wird dann als tolle Nachricht verkauft? Die Region und die Menschen, die hier wohnen, werden schlichtweg für blöd verkauft." Klaus Adelt (SPD)

Vom Ministerium heißt es unterdessen, dass nun auch die angebotene Alternative nicht weiter verfolgt werde, da die Stadt Hof nicht dahinter stehe. Zudem "setzt der Freistaat bei neuen Haltepunkten seit jeher keine Zwangsbeglückung gegen den Willen der Kommunen durch".

Stadt will mit dem Geld andere Projekte finanzieren

Weil der Alternativvorschlag des Freistaats und der Bahn nicht mehr den Bedürfnissen der Stadt entspreche – der neue Bahnhof in der Innenstadt hätte auch die Anbindung mehrerer Schulen verbessern sollen – hatte Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) zuletzt gefordert, stattdessen andere bahnpolitische Brennpunkte anzugehen. Die Rathaus-Chefin verwies unter anderem auf die aktuell vor dem Aus stehende Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale zwischen Hof und Nürnberg.

Auch das historische Bahnhofsgebäude in Hof müsse vor dem Verfall bewahrt werden. Wichtiger als der neue Haltepunkt an geänderter Stelle sei zudem eine vernünftige Bahnanbindung Hofs an Berlin und den allgemeinen Fernverkehr, sowie die Schließung der Lücke im Güter- und Personenverkehr durch die Reaktivierung der Höllentalbahn.

"Hof Mitte" war Teil der "Stationsoffensive" des Ministeriums

Zum Hintergrund: Bereits seit dem Jahr 2015 wird der Haltepunkt "Hof-Mitte" als eine von insgesamt 20 neuen Haltestellen in Bayern geplant. Ziel der sogenannten "Stationsoffensive" von Verkehrsministerium und Bayerischer Eisenbahngesellschaft war es, den Bahnverkehr in Bayern attraktiver zu gestalten. Der Haltepunkt "Hof-Mitte" sollte ursprünglich Ende 2020 in Betrieb gehen und die Innenstadt von Hof besser mit Zügen aus Sachsen und Thüringen verbinden.

2021 schließlich wurden Überlegungen angestellt, über die sogenannte "Schellenbergspange" auch Fahrgäste aus Bad Steben, Naila und Selbitz anzubinden. In dem Gesamtpaket sah die Stadt Hof stets eine "bedeutsame" Stärkung des ÖPNV in der Region. Um das nun doch noch zu realisieren, wolle man in engem Kontakt mit dem Ministerium bleiben, heißt es aus dem Rathaus.