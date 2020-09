vor 26 Minuten

Keine Wiesn-Ersatzpartys: Alkoholverbot auf der Theresienwiese

Auf der Theresienwiese in München herrscht Alkoholverbot. So sollen Ersatzpartys zum ursprünglichen Wiesnstart vermieden werden. Statt der Wiesnwirte wollen am Wochenende Klimaschützer in Tracht auf das Festgelände ziehen.